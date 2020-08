Participa en un concurso musical de TLOU II y gana increíbles premios

Uno de los elementos más populares de The Last of Us es la música de Gustavo Santaolalla. Ahora, el blog de PlayStation Latam ha decidido organizar un concurso en donde todos los fans de la serie pueden participar con el objetivo de demostrar sus habilidades musicales y la posibilidad de obtener unos premios bastante interesantes.

El Blog de PlayStation Latam ha revelado un concurso, en donde los fans de The Last of Us en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador y México pueden competir por la posibilidad de ganar una guitarra acústica edición especial y un par de premios más.

Lo único que tienen que hacer es subir a Twitter un cover de “Cycles” de Gustavo Santaolalla, acompañado de los hashtags #PLAYLIKEELLIECHALLENGE y #TheLastOfUsPartII. Podrás compartir tu versión de esta canción tantas veces los desees. De igual forma, es importante mencionar que todos los participantes deben de ser mayores de edad.

Tendrás hasta el 13 de septiembre para participar. Una vez concluido este periodo, una serie de jueces elegirán a los afortunados ganadores. A continuación te decimos cuáles son las recompensas por países.

México:

-El 1er. Lugar se llevará a casa una The Last Of Us Part II GS Mini Guitar.

-El 2do. lugar ganará una edición estándar física de The Last Of Us Part II y un DualShock 4 Edición Limitada de The Last Of Us Part II.

-Y finalmente el 3er. lugar obtendrá una edición física estándar de The Last of Us Part II.

Argentina:

-El 1er. lugar se llevará una The Last Of Us Part II GS Mini Guitar.

-El 2do. clasificado se llevará una PS4 Edición Coleccionista de The Last of Us Parte II.

-El 3er. clasificado obtendrá una Edición Especial de The Last of Us Parte II.

-Por último, se elegirán los puestos de los ganadores 4, 5 y 6 , cada uno se llevará una edición digital de The Last of Us Parte II.

Chile:

-El 1er. lugar se llevará una The Last Of Us Part II GS Mini Guitar.

-El 2do. clasificado se llevará una PS4 Edición Coleccionista de The Last of Us Parte II.

-El 3er. clasificado obtendrá una Edición Especial de The Last of Us Parte II.

-Por último, se elegirán los puestos de los ganadores 4, 5 y 6 , cada uno se llevará una edición digital de The Last of Us Parte II.

Colombia, Perú, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador:

-El 1er. lugar se llevará una The Last Of Us Part II GS Mini Guitar,

-El 2do. lugar ganará una The Last Of Us Part II Collector Edition.

-Y finalmente el 3er. finalista se llevará a casa: una edición standard física del juego The Last Of Us Part II y una gorra brandeada.

Afortunadamente, esto no es todo, ya que los ganadores del primer lugar recibirán un mensaje personalizado de Gustavo Santaolalla, además formarán parte de un vídeo especial para el canal de YouTube de PlayStation Latam y el Instagram de Santaolalla.

En temas relacionados, así fue la reacción de Cascina Caradonna, quien interpreta a Dina en The Last of Us Part II, al verse por primera vez en el juego. De igual forma, si terminas el título en modo Grounded verás un final diferente.

Vía: PlayStation Latam