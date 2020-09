Parece ser que el PS5 no llegará a tiempo a nuestra región

Los chismes sobre el lanzamiento de la nueva consola de Sony se incrementan con el pasar de los días, y así será hasta que la compañía no de información oficial sobre fechas y precios del anticipado PlayStation 5. El rumor de hoy es cortesía de Call of Duty Black Ops Cold War, y asegura que el PS5 podría tener un debut escalonado.

En uno de sus videos sobre su nuevo juego, Activision habría adelantado un posible lanzamiento escalonado para la siguiente consola de Sony, pues al final del metraje se puede observar que el PS5 llegaría primero a los Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto del mundo tendría que esperar un poco más para tenerlo. Aquí hay un tweet con la imagen que hablamos:

Seems from the #CallofDuty #blackops #coldwar video that the #ps5 wont launch worldwide on the same day. @MysticRyan @Jorraptor pic.twitter.com/rajMVpEVDz

— Riaan van Wyk (@Riaanvanwyk) August 31, 2020