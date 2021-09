Pan de Jujutsu Kaisen se vuelve viral por ser NSFW

Jujutsu Kaisen, uno de los animes más populares del momento, se volvió tendencia en Twitter, aunque no por razones deseadas. Actualmente en Japón hay una promoción, en donde las personas pueden comprar un pan inspirado en ciertos personajes de esta producción. De esta forma, un usuario en particular compartió una imagen en donde el producto basado en Sukuna se ve… extraño.

En Twitter, el usuario conocido como yaner25 compartió una imagen del pan inspirado en el dedo de Sukuna. Sin embargo, al publicar este postre en su cuenta, la gente comenzó a notar que el producto en cuestión tenía una forma fálica, y no tanto de dedo. Esto fue lo que comentó yaner25:

“En lugar de un dedo”.

Claramente, yaner25 también le encontró una forma no apta para menores de edad. Esta imagen ha circulado en internet por los últimos días. Algunas personas han señalado que el pan de este usuario fue simplemente un error, y el producto usualmente no se ve así. Otras personas no se pudieron contener, y ya hicieron algunos memes.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que hace tiempo, un bollo con carne de Nezuke, personaje de Demon Slayer, causó una comisión similar. Hablando de anime, aquí puedes ver el nuevo adelanto de Boruto. De igual forma, así fue la gran aparición de Trumpet en My Hero Academia.

Vía: yaner25