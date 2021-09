Así funciona la habilidad de Trumpet en MHA

Aunque el enfrentamiento entre Re-Destro y Shigaraki, así como el pasado del villano, fueron los protagonistas del previo capítulo de My Hero Academia, los fans también le han dado algo de atención al pequeño conflicto que protagonizaron Trumpet y Spinner que vimos momentos antes del espectáculo principal.

Trumpet forma parte del ejército de Meta Liberación, pero también es el presidente del partido Corazones y Mentes, el cual utiliza para aumentar los números de seguidores para su ejército. Gracias a su quirk, Incite, es capaz de aumentar el valor y la fuerza de sus súbditos, algo que ha puesto a Spinner, uno de los miembros de la Liga de Villanos, en una posición bastante complicada. Junto a esto, el antagonista es capaz de usar un dispositivo que amplifica sus poderes.

Con el conflicto entre la Liga de Villanos y el ejército de Meta Liberación aproximándose a su final, hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más sobre estos personajes, especialmente Spinner, Toga, Twice y Shigaraki. Aquellos que solo han visto el anime y se preguntan por qué no se le dio la atención suficiente a Mr. Compress y Dabi, tendrán que esperar hasta, mínimo, la siguiente temporada, la cual aún no ha sido anunciada, para tener más información sobre estos villanos.

En temas relacionados, el manga de My Hero Academia regresará esta semana. De igual forma, este manga ya cuenta con su propia versión del Ultra Instinto.

Vía: Comicbook