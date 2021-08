OnlyFans es una página que se caracteriza por ofrecer contenido premium para adultos a través de diferentes creadores y hasta celebridades. El sitio está buscando darle un giro a su reputación, y para hacerlo, han creado una aplicación oficial para dispositivos móviles, donde en lugar de ofrecer desnudez, buscarán darle a sus usuarios algo más educativo.

Dicha aplicación lleva como nombre OFTV y debutó desde enero de este año para iOS, Roku y Amazon Fire, sin embargo, la compañía no había hecho nada por promoverla, pero eso está por cambiar. En la app encontrarás más de 800 videos, pero no de los que estás pensando, sino que se trata de entrevistas y documentales con algunos de los creadores más importantes de la plataforma, incluyendo a Mia Khalifa, Bella Thorne y Holly Madison.

Tim Stokely, director ejecutivo de OnlyFans, dijo que su intención con esta aplicación es cambiar la perspectiva que los usuarios tienen en cuanto al sitio, además de que por ahora no hay intención de monetizar todo este contenido.

“OFTV provee una forma súper conveniente para que los fans puedan ver videos de sus creadores favoritos. No hay contenido para adultos en OFTV. Porque no lo estamos monetizando y no tiene un impacto directo en las ganancias de los creadores.”