One-Punch Man abandonará Netflix el mes que viene

Si utilizabas Netflix para ver One-Punch Man y todavía no la terminas, entonces te recomiendo que mejores te apresures. Esto lo decimos porque ya sabemos exactamente cuándo es que la serie abandonará la plataforma y será tan pronto como en octubre.

Así es, la obra de Yusuke Murata estará abandonando el servicio el mes que viene, pero ¿qué día exactamente? Pues de acuerdo con la página del anime en la versión estadounidense de Netflix, será el próximo 19 de octubre cuando sus dos temporadas sean removidas por completo.

¿A qué se debe esto? Por ahora no tenemos una razón específica, sin embargo, la comunidad cree que debe ser un tema de derechos como ha ocurrido en el pasado. Pero no te preocupes, pues además de tener casi un mes para empezar o terminar de ver One-Punch Man en Netflix, también debes saber que el anime se encuentra disponible en Crunchyroll. Claro, esto supone el tener que pagar otro servicio de streaming, así que si no quieres hacerlo, te recomendamos que te apures en verla antes de que la quiten.

Via: ComicBook