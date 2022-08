One Piece supera en ventas a Harry Potter como franquicia de libros

Uno de los mangas más vendidos de la historia, así como de larga duración, es One Piece, obra creada por Eichiro Oda, misma que empezó hace ya más de 25 años y ha capturado el corazón de miles de fans. Y ahora se reporta un nuevo hito de la marca, dado que habría superado en ventas físicas a su rival más cercano en cuanto a libros se refiere, Harry Potter.

De acuerdo con la información oficial en redes sociales, esta publicación ya ha vendido más de 500 millones de ejemplares, esto se menciona con el anuncio del próximo de tomo de la historia que ya se encuentra en su último arco. Este se pondrá a la venta el próximo 4 de agosto, siendo así el volumen número 103, el cual los fanáticos de la serie esperan con ganas.

ONE PIECE has, now finally and officially, reached 500.000.000 copies in circulation worldwide. pic.twitter.com/n1xxNZc8Ta

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 2, 2022