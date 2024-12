Ofertas en Amazon por el Cyber Monday 2024

La computadora All in One con procesador Intel Core i5-13400T combina potencia y eficiencia con hasta 4.4 GHz, 10 núcleos y 16 subprocesos. Cuenta con un SSD PCIe NVMe de 512 GB, 8 GB de RAM DDR4 y un diseño sostenible con materiales reciclados. Incluye un año de garantía y opciones de soporte técnico extendido con HP Care Pack.

Recuerda hay más ofertas disponibles, por lo que recomendamos seguir nuestras redes, dado que ahí compartimos los mejores artículos del catálogo de la tienda.