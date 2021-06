Nugget en forma de Among Us se está subastando en casi $700 mil pesos

Among Us fue un juego que explotó en popularidad durante la pandemia, lo que resultó en cientos de fanarts, mods y todo tipo de mercancía. Aunque ya no hay tantos jugadores, sus desarrolladores en Inner Sloth se han esforzado por añadir nuevo contenido, como dos nuevos colores para los tripulantes.

El furor por Among Us ha llegado a un nuevo nivel después de que un usuario en eBay subastará un nugget de pollo con forma de tripulante y que hasta la fecha ha alcanzado un precio de $34 mil 744 dólares, que equivalen a poco más de $690 mil pesos mexicanos.

Incluso la cuenta oficial de Among Us reconoció esta divertida subasta:

there’s a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don’t know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE

— Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021