El reboot cinematográfico de las Tortugas Ninja llegará hasta 2023

Por si no estabas enterado, las Tortugas Ninja tendrán un reboot en el cine a cargo de Seth Rogen. Esto significa que las dos películas previamente lanzadas en 2014 y 2016 respectivamente ya no tendrán una continuación. Tristemente, no será hasta 2023 cuando veamos este nuevo proyecto en las salas de cine.

Vía Twitter, su director compartió un curioso boceto en donde se revela que será el 11 de agosto de 2023 cuando las nuevas Tortugas Ninja lleguen a la pantalla grande:

Debido a que el proyecto sigue estando en etapas muy tempranas de producción, hay muchas cosas que desconocemos sobre él. Evidentemente, será una reimaginación de los populares héroes de Nueva York, aunque detalles sobre el elenco, historia y demás personajes siguen siendo un misterio.

Via: IGN