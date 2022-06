Nuevo juego de Shin-chan está en camino

En julio del año pasado, un juego de Shin Chan, el famoso anime familiar, llegó al Nintendo Switch. Desde entonces, los fans de esta serie han exigido que este título sea localizado para occidente. Afortunadamente, estas plegarias fueron escuchadas, y Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey estará disponible en nuestra región el próximo mes de agosto.

Por medio de un comunicado, Neos Corporation, los encargados de publicar este juego, confirmaron que Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey llegará al PS4 y Nintendo Switch en occidente el próximo mes de agosto. Por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica.

Esta entrega contará con subtítulos en inglés, japonés, alemán, español y portugués. Aunque en Japón y Asia hay una versión física para el Nintendo Switch, por el momento si en occidente tendremos la oportunidad de obtener un disco o cartucho, o si estaremos limitados a una copia digital.

Recuerda, Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey estará disponible en Nintendo Switch y PS4 en nuestra región el próximo mes de agosto. En temas relacionados, aquí puedes ver el resumen del Nintendo Direct de hoy.

Nota del Editor:

Es bueno ver que este tipo de juegos sean localizados. Japón está lleno de experiencias de todo tipo, y será interesante ver que nos llegará en un futuro. Quizás el popular juego de los trenes de Konami no esté tan lejos de conquistar occidente.

Vía: Gematsu