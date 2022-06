Estos son los Games With Gold de julio para Xbox

El mes de julio se acerca peligrosamente, razón por la cual varias compañías van revelando que juegos van a ofrecer gratis a los usuarios que pagan mes con mes las diferentes membresías. La primera que ha hecho las revelaciones oficiales es Xbox con sus Games With Gold, los cuales en esta ocasión son de géneros bastante variados para el jugador.

Como ya es costumbre, serán cuatro títulos, dos de la querida Xbox 360 y otros dos de la familia One y Series. En Xbox One, los suscriptores tendrán disponible el 1º de julio Beasts of Maravilla Island, y el 16 de julio llegará Relicta . En cuanto a 360, los miembros podrán obtener Thrillville: Off the Rails a partir del 1º de julio , mientras que Torchlight estará disponible del 16 del mismo mes.

Aquí el tráiler oficial de los juegos:

Vale la pena señalar, que los jugadores que tengan acceso a los Games With Gold en consolas Xbox aún tienen tiempo de canjear los videojuegos de junio, dado que dejarán de estar disponibles en algunos días más. Esto incluye lanzamientos como Aven Colony , Project Highrise: Architect’s Edition y Raskulls. Desarrollos con un corte un poco más indie.

Nota del editor: La selección de este mes se siente un poco floja en comparación a otras ocasiones, pero parece ser que la compañía va dejando algo de lado a estos juegos para darle más atención a Game Pass. Ojalá en agosto se tomen el tiempo de agregar títulos que llamen un poco más la atención como para pagar la suscripción sin rechistar.

Vía: Gamerant