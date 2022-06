Los juegos más relajantes que NECESITAS jugar en XBOX

Cuando pensamos en juegos, pensamos en caos, destrucción, peleas épicas, personajes atractivos y tierras oscuras e implacables. Así es como la mayoría de los juegos modernos pintan esta imagen. Pero a veces, todos necesitamos un descanso de la locura y disfrutar de la naturaleza tranquila y silenciosa del mundo de los videojuegos.

Los juegos pueden ser extremadamente satisfactorios y el mercado tiene muchas gemas ocultas que brindan una manera perfecta de liberar el estrés. Hemos buscado en las profundidades de Internet para encontrar los juegos más relajantes que tu alma necesita para jugar en Xbox.

Lake

Dejando atrás su agitada vida, Meredith Weiss ha decidido tomarse un descanso y ayudar a su padre a repartir el correo en el pequeño y tranquilo pueblo de Providence Oaks. Hogar de fascinante belleza natural y personajes extravagantes, esta ciudad es un paraíso para las personas que quieren alejarse de la vida del caos y disfrutar de la paz y la tranquilidad de la naturaleza.

Este juego es una bolsa de sorpresas perfecta para los jugadores que buscan un viaje tranquilo a través de los serenos paisajes naturales. Conoce nuevos personajes, da largos paseos o relájate con amigos en una noche de fogata a lo largo de las orillas de un lago icónico. Puedes comprar Lake por un precio económico de alrededor de 10 dólares y disfrutar de la experiencia más relajante que jamás hayas visto.

My Time at Portia

My Time at Portia es una manera perfecta de dejar que tus niveles de estrés bajen con su aventura relajante y sus imágenes tranquilas. El simulador de vida artesanal agrega nuevos giros a las características comúnes como la agricultura, la minería e incluso la pesca para darle un sabor único.

Me gusta pensar en My Time at Portia como una combinación perfecta de Harvest Moon y Breath of the Wild con giros divertidos y únicos que te mantienen enganchado a esta hermosa tierra. La elaboración puede ser desalentadora al principio, y los errores constantes de los temporizadores, pero si te concentras en sus elaborados objetivos de construcción de varios pasos, terminarás con un juego que podría tomar cientos de horas para completar la aventura.

The Gardens Between

The Gardens Between es una historia breve y directa que presenta un mundo hermoso lleno de aventuras encantadoras. Aprovecha nuestra nostalgia colectiva por la infancia y se centra en los recuerdos que hicieron que la aventura valiera la pena. Si bien el juego tiene un poco de contenido, los desarrolladores han prestado mucha atención a los detalles.

No es perfecto, pero es el tipo de juego que es lo suficientemente consciente de sus limitaciones como para no tener que serlo. Los rompecabezas del juego están diseñados para ser más gratificantes que desafiantes. Espera una pequeña distracción agradable en lugar de una obra maestra de todos los tiempos, y debería ser suficiente así para mantenerlo entretenido.