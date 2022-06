The Simpsons Hit & Run recibe un gran remake

The Simpsons Hit & Run es uno de los juegos más recordados de la generación del GameCube, Xbox y PS2. Aunque los fans exigen un relanzamiento, parece que por el momento no hay intenciones de hacer este proyecto una realidad. Ante la falta de una forma viable de disfrutar este título en la realidad, un fan ha decidido crear su propio remake de The Simpsons Hit & Run.

Recientemente, el usuario conocido como Reubs compartió un video en su canal oficial de YouTube, en donde nos dio un vistazo al remake de The Simpsons Hit & Run en el que está trabajando. Además del estilo visual mejorado, lo que más llama la atención es que los diferentes mapas de Springfield por fin estarán interconectados.

Lamentablemente, este proyecto es completamente personal, y nunca estará disponible para el público en general, esto para evitar así algún problema con las leyes de derechos del autor. Aun así, el trabajo que Reubs nos presentó aquí vale mucho la pena, y esperemos que esta sea la chispa que por fin nos dé la oportunidad de disfrutar de este clásico en plataformas modernas.

En temas relacionados, se revela el verdadero significado de un icónico chiste de los Simpsons. De igual forma, estos son los mejores cinco episodios de la serie.

Nota del Editor:

Aunque muchos deseamos que un remake, remasterización, o simple port de The Simpsons Hit & Run se haga una realidad, parece que por el momento esto solo será un deseo. Considerando que ya ni existe el estudio que se encargó de este juego, esta es una tarea bastante complicada.

Vía: Reubs