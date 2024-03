Nuevo juego de Hunter X Hunter será presentado pronto

La franquicia de Hunter X Hunter se ha mantenido en las sombras por un rato, eso se debe a que el creador del manga, Yoshigiro Togashi, no ha podido continuar dibujando las páginas de la historia debido a complicaciones de salud con las que debe de lidiar constantemente. Sin embargo, la saga hace su esfuerzo por mantenerse vigente, esto mediante un nuevo videojuego que tendrá su presentación oficial muy pronto.

El nombre del proyecto es Hunter X Hunter: Nen X Impact, el cual será un proyecto de lucha en dos dimensiones donde los personajes más icónicos de la marca lucharán con sus mejores poderes. Cabe decir, ya se había rumoreado sobre el título, pero no se dio seguimiento sino hasta hace muy poco. La presentación se llevará a cabo en el arco del EVO Japan 2024, del 27 al 29 de abril, donde incluso podamos conocer la fecha de salida.

Aquí el primer teaser donde se ve a los personajes:

El videojuego llegará a PS5, Nintendo Switch y PC. Aún no se sabe la fecha, por lo que deberemos a conocer más detalles de tan esperado proyecto, después de todo no había nada nuevo de la marca en el mundo de los juegos desde hace mucho tiempo. Solo se había tenido la participación de Gon y Killua en el crossover fallido llamado Jump Force que ya no cuenta con servidores activos para este momento.

Acá más información sobre qué es Hunter X Hunter: