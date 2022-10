Desde el lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time en 2020, muchos han esperado con ansias alguna pieza de información que nos dé una pista sobre el futuro de este personaje. Aunque las ventas de esta entrega y el silenció de los últimos dos años no pintaban un buen panorama, parece que estamos a solo un par de meses de la revelación del siguiente juego de Crash Bandicoot.

Para celebrar el segundo aniversario de It’s About Time, el día de hoy le llegó un paquete especial a diferentes miembros de la industria a nivel mundial. Aquí no solo se reveló que este título llegará a Steam el próximo 18 de octubre, sino que se dio una pista que apunta a la revelación del siguiente juego de Crash Bandicoot durante The Game Awards 2022.

Aunque por el momento no hay información clara, el paquete de pizza que muchos han recibido señala que puedes probar más por solo $12.08 dólares. Esta es una pista, ya que el 8 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia de Geoff Keighley. De esta forma, parece que solo estamos a dos meses de que Crash Bandicoot 5, o cualquiera que sea el proyecto protagonizado por este marsupial, sea revelado.

Esto es algo que se ha rumoreado desde el año pasado, y considerando la compra de Activision Blizzard, no se descarta la posibilidad de que esta entrega pueda ser una exclusiva de Xbox. En temas relacionados, puedes conocer más sobre estos rumores aquí.

Nota del Editor:

It’s About Time fue fantástico, y un claro ejemplo de que Crash aún tiene un espacio en la industria actual. De esta forma, una nueva entrega que tome lo que vimos en el cuarto título y lo eleve a nuevos niveles, suena como un sueño hecho realidad para todos los fans.

Vía: Canadian Guy Eh