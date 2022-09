Filtración indica el desarrollo de dos juegos de Crash Bandicoot

La semana ha empezado bastante movida en el mundo de los videojuegos, dado que se acaban de filtrar muchas imágenes de GTA VI y también la liberación de gameplays del esperado Diablo IV. Pero parece que todo el asunto de filtraciones no termina aquí, pues Insiders comentan que ya hay dos juegos de Crash Bandicoot actualmente en desarrollo.

El primero de ellos es uno que ya se conocía y que hasta el día de hoy no se ha anunciado oficialmente por parte de Activision, este es Wumpa League, mismo que llegaría en exclusiva para los celulares. Aunque en esta ocasión será diferente al runner que ya está disponible, podría tratarse de un juego de puzzles, aunque no hay nada confirmado.

El segundo juego es uno del que no se ha oído hablar anteriormente, tratándose de una entrega convencional de la franquicia y claro, siguiendo los pasos de la cuarta entrega canónica de la saga que vimos hace un par de años. Eso sí, las filtraciones de este último como el título y cambios en la jugabilidad aún son bastante desconocidos para todos.

Vale la pena mencionar, que los desarrolladores también serían un enigma a descubrir, pues los creadores de la cuarta parte, Toys For Bob, fueron traslados a otras áreas de Activision. Y por ahora, se encuentran ocupados apoyando a otros estudios con los Call of Duty, pues no olvidemos que dentro de poco llegará MWII y Warzone en versión de móviles.

Por ahora, la franquicia entera se puede disfrutar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: The Insider