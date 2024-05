Nuevo CEO PlayStation revela por qué lanzan sus AAA en PC

Estamos a muy poco tiempo de que finalmente los dos nuevos CEO’s de PlayStation asuman su cargo según lo estipulado, y de cara a ello han surgido datos interesantes, lo primero es un archivo de negocios que revelan ventas e información sobre los estudios adquiridos. Lo segundo es que uno de los líderes, Hermen Hulst ha revelado la verdadera razón por la cual Sony está lanzando sus exclusivas de un solo usuario de PS5 también a la plataforma de PC.

Según lo que ha comentado en un video, menciona que los multijugador de servicio están planeados para salir a la par tanto en computadora como en la consola de turno, pero las experiencias AAA tienen algo más bajo manda, pues con el primer juego de una de la sagas buscan enganchar al usuario y que no quiera esperar más y vaya a comprar su consola para probar la secuela. Plan que siguen manteniendo, hasta que tengan el número de ventas esperado y eventualmente esa segunda parte finalmente llegue a PC.

Acá el video:

Hermen Hulst, soon to be co-CEO of Sony's PlayStation business, addresses day 1 PC releases. Live service games will come day and date on PS5 and PC, but single player narrative games on PC are designed to then entice PC owners to play sequels on a PlayStation console pic.twitter.com/uAO0stlBS6

— Tom Warren (@tomwarren) May 29, 2024