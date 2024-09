Nuevo anime de Devil May Cry recibe su primer tráiler

Desde hace un tiempo Netflix ha estado lanzando series en su plataforma que tengan alguna relación con el mundo de los juegos, y eso se ha visto con Castlevania, The Witcher, Dragon´s Dogma y hasta Tomb Raider, y con el éxito que han tenido, no se iban a negar a sumar más adaptaciones. Ese es el caso de una saga muy querida de Capcom, Devil May Cry, que tendrá un nuevo anime después del que se lanzó en forma de OVA’s cuando la franquicia estuvo en pleno apogeo para PlayStation 2.

Durante la Geeked Week se tuvieron muchos anuncios llamativos, como más información de la segunda temporada de Merlina y Avatar, así como a actores confirmados para los nuevos personajes del live action de One Piece, donde se incluye el primer vistazo detrás de Chopper. Además, se tuvo el primer avance de este anime relacionado a las aventuras de Dante, el cual por mucho es considerado uno de los personajes con más carisma dentro de la industria.

Aquí lo puedes ver:

De esto trata la saga:

Devil May Cry es una franquicia de videojuegos de acción y aventuras desarrollada por Capcom. Lanzada por primera vez en 2001, la serie se centra en Dante, un cazador de demonios con habilidades sobrenaturales, que lucha contra fuerzas demoníacas para proteger el mundo humano. Los juegos combinan combates rápidos y estilizados con un sistema de combos que incentiva a los jugadores a realizar movimientos espectaculares y complejos para derrotar a sus enemigos.

El universo está lleno de criaturas demoníacas, personajes con poderes sobrenaturales y tramas que giran en torno a la batalla entre el bien y el mal. La serie es conocida por su estilo visual, personajes carismáticos, y música intensa, y ha sido aclamada tanto por su jugabilidad desafiante como por sus secuencias de acción emocionantes. Con múltiples entregas, spin-offs y adaptaciones en otros medios.

Algo que vale la pena mencionar, es que este show no llegará en este mismo año, sino hasta abril del 2025. Esto en exclusiva para la plataforma de Netflix.

Nota del autor: Está cool que la saga se expanda a más horizontes, pero a muchos nos gustarían más juegos, ya que el último salió hace cinco años.