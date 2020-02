Nueve de cada 10 jugadores prefirió el camino del bien en Mass Effect

El antiguo desarrollador de Mass Effect, John Ebenger, ha revelado que aproximadamente un 92 por ciento de jugadores optaron por el camino del bien (Paragon), y admite sentirse un poco decepcionado de que casi nadie experimentara lo que el juego tiene por ofrecer si eliges el camino del Renegado.

La discusión se originó cuando el usuario en Twitter, David Kinne, compartió una publicación donde afirmaba que le gustan los juegos en donde tienes la opción de ser bueno o malo, aunque él siempre elegía el buen camino.

Yup. Something like 92% of Mass Effect players were Paragon. And we put a lot of work in to the Renegade content too 🙁 https://t.co/lywwx7n4Hy

Matt Boland, otro ex-desarrollador en Telltale Games, también dijo que había un patrón similar en los títulos del estudio.

Same thing at Telltale. People always want to be the good guy. The trick was always pitting what they wanted to do against what SHOULD do. ME had a ton of these too.

— Matt Boland (@DarthBoland) February 19, 2020