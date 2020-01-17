¡Nuevas ofertas en la PS Store!

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Por 0 COMENTARIOS 17/01/2020 2:27 pm

gta

Para que tengas en qué gastarte tu quincena, Sony ha puesto a tu disposición una buena cantidad de ofertas a través de la PlayStation Store. Aunque estos descuentos no son tan impresionantes como los que se llevaron a cabo las semanas pasadas, aún podrás encontrar algunos grandes juegos a un precio bastante recomendable. Aquí te dejamos la lista completa.

Juego Descuento
ASSASSIN’S CREED UNITY 70%
ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE 75%
ADAM’S VENTURE: ORIGINS 83%
AEREA 87%
AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY! 65%
ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY 60%
ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG 70%
ASSASSIN’S CREED UNITY 70%
ASSETTO CORSA 75%
ASSETTO CORSA ULTIMATE EDITION 75%
BATMAN: ARKHAM KNIGHT 50%
BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION 50%
BATMAN: THE ENEMY WITHIN – SEASON PASS 67%
BATMAN: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS 67%
BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE BUNDLE 70%
BATTLEFIELD V – CHAPTER 5 PREMIUM BOOSTER PACK 50%
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS 75%
BOUND BY FLAME 80%
BRAWLOUT DELUXE EDITION 60%
CALL OF CTHULHU 75%
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – HAVOC DLC 60%
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE GOLD EDITION 67%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – AWAKENING DLC 60%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SALVATION DLC 60%
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SEASON PASS 60%
CALL OF DUTY: GHOSTS – SEASON PASS 60%
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS 60%
CARNIVAL GAMES 50%
CARS 3 60%
CONAN EXILES 60%
DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN 75%
DEAD BY DAYLIGHT 50%
DEFUNCT 93%
DÉRACINÉ 25%
DIRT 4 85%
DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER DELUXE BUNDLE 67%
DISHONORED 2 65%
DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER 65%
DJMAX RESPECT 65%
DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME 20%
DOLLHOUSE 57%
DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION 75%
DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION 75%
DRAGON BALL XENOVERSE 80%
DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE 80%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – SUPER PASS 50%
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET 50%
DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE 80%
DUCK GAME 60%
DYING LIGHT 35%
DYING LIGHT: THE FOLLOWING 50%
EA FAMILY BUNDLE 60%
EA SPORTS UFC 3 70%
EA SPORTS UFC 3 DELUXE EDITION 70%
EARTHLOCK 60%
ELEA 47%
ELITE DANGEROUS 60%
ELITE DANGEROUS: DELUXE EDITION 70%
FAR CRY 4 50%
FAR CRY 4 AND ZOMBI BUNDLE 60%
FAR CRY 4 GOLD EDITION 50%
FAR CRY NEW DAWN 60%
FARMING SIMULATOR 17 50%
FISHING SIM WORLD: PRO TOUR 50%
FISHING SIM WORLD: PRO TOUR + QUAD LAKE PASS 55%
FROSTPUNK: CONSOLE EDITION 34%
GET EVEN 75%
GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED 40%
GOD EATER 2: RAGE BURST 75%
GRAND THEFT AUTO V 50%
GUNDAM VERSUS 75%
HOW TO SURVIVE 2 75%
INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION 75%
JAGGED ALLIANCE RAGE 66%
JEOPARDY! 60%
JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE 67%
KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (VR) 60%
KNACK 50%
L.A. NOIRE 50%
MAD MAX 50%
MAFIA III 75%
MAFIA III DELUXE EDITION 75%
MASS EFFECT: ANDROMEDA STANDARD RECRUIT EDITION 60%
MICRO MACHINES: WORLD SERIES 60%
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION 75%
MONSTER JAM STEEL TITANS 50%
MORTAL KOMBAT X 50%
MOTOGP19 65%
MUDRUNNER 75%
MUDRUNNER – AMERICAN WILDS EDITION 70%
MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN 45%
MX VS ATV SUPERCROSS ENCORE 75%
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION 75%
NBA 2K PLAYGROUNDS 2 67%
NBA 2K19: 75000 VC PACK 20%
NBA LIVE 19: THE ONE EDITION 50%
NECROPOLIS 75%
NEW GUNDAM BREAKER 70%
ONE PIECE BURNING BLOOD 75%
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 80%
OUTER WILDS 20%
OVERCOOKED! + OVERCOOKED! 2 50%
PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION 85%
PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION 80%
PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE 75%
RAYMAN LEGENDS 75%
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD 25%
RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 & 2 BUNDLE 60%
RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION 85%
RISK 60%
ROCK BAND RIVALS EXPANSION PACK 60%
ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED 70%
SCRIBBLENAUTS MEGA PACK 60%
SHAQ-FU: A LEGEND REBORN 75%
SHINY – A ROBOTIC ADVENTURE 93%
SKULLGIRLS 2ND ENCORE 65%
SLIME RANCHER: DELUXE EDITION 40%
SNIPER ELITE 3 75%
SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION 85%
SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH 60%
SPACE HULK BUNDLE 65%
SPACE HULK TACTICS 75%
SPACE HULK: DEATHWING – ENHANCED EDITION 65%
SPIKE VOLLEYBALL 55%
STAR TREK: BRIDGE CREW (VR) 60%
STAR TREK: BRIDGE CREW THE NEXT GENERATION BUNDLE 60%
STAR WARS BATTLEFRONT: SEASON PASS 65%
STEEP 67%
STEEP AND THE CREW 60%
STEEP X GAMES GOLD EDITION 60%
STREET FIGHTER V 60%
SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION 75%
SWORD ART ONLINE: LOST SONG 75%
TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION! 65%
TALES OF BERSERIA 75%
THE BARD’S TALE IV: DIRECTOR’S CUT 55%
THE BIOWARE BUNDLE 70%
THE BLACKOUT CLUB 35%
THE CREW 67%
THE CREW ULTIMATE EDITION 60%
THE ESCAPISTS + THE ESCAPISTS 2 75%
THE EVIL WITHIN 60%
THE EVIL WITHIN 2 67%
THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE 50%
THE GOLF CLUB 2019 FEATURING PGA TOUR 60%
THE SURGE: AUGMENTED EDITION 66%
THE TECHNOMANCER 60%
THE WOLF AMONG US 67%
THIEF 85%
TITAN QUEST 70%
TITANFALL 2 STANDARD EDITION 60%
TITANFALL 2: ULTIMATE EDITION 60%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION 70%
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION 75%
TOM CLANCY’S THE DIVISION 80%
TOM CLANCY’S THE DIVISION – SEASON PASS 50%
TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION 80%
TONY HAWK PRO SKATER 5 75%
TRACKMANIA TURBO 75%
UNRAVEL YARNY BUNDLE 65%
V-RALLY 4 80%
VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION 65%
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE 55%
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR 75%
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR | DELUXE EDITION 75%
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – Martyr | IMPERIUM EDITION 80%
WATCH DOGS 67%
WATCH DOGS 2 75%
WATCH DOGS GOLD EDITION 55%
WHEEL OF FORTUNE 60%
WIPEOUT OMEGA COLLECTION 25%
WOLFENSTEIN: CYBERPILOT (VR) 50%
WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER 50%
WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD 50%
WOLFENSTEIN: THE TWO-PACK 50%
WORLD WAR Z – SEASON PASS 34%
WORMS BATTLEGROUNDS + WORMS W.M.D 50%
WRC 5 ESPORTS EDITION 80%
WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 60%
WRC 6 65%
WRC 7 65%
WWE 2K20 ORIGINALS: BUMP IN THE NIGHT 33%
XCOM 2 75%
XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION 75%
ZOMBI 80%

Fuente: PlayStation 

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Rodolfo León
Editor en atomix.vg Gamer, cinéfilo y amante de la cultura pop. Twitter: @remi_leon
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