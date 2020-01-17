¡Nuevas ofertas en la PS Store!

0 COMENTARIOS 17/01/2020 2:27 pm
Para que tengas en qué gastarte tu quincena, Sony ha puesto a tu disposición una buena cantidad de ofertas a través de la PlayStation Store. Aunque estos descuentos no son tan impresionantes como los que se llevaron a cabo las semanas pasadas, aún podrás encontrar algunos grandes juegos a un precio bastante recomendable. Aquí te dejamos la lista completa.
|Juego
|Descuento
|ASSASSIN’S CREED UNITY
|70%
|ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE
|75%
|ADAM’S VENTURE: ORIGINS
|83%
|AEREA
|87%
|AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY!
|65%
|ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY
|60%
|ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG
|70%
|ASSASSIN’S CREED UNITY
|70%
|ASSETTO CORSA
|75%
|ASSETTO CORSA ULTIMATE EDITION
|75%
|BATMAN: ARKHAM KNIGHT
|50%
|BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION
|50%
|BATMAN: THE ENEMY WITHIN – SEASON PASS
|67%
|BATMAN: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS
|67%
|BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE BUNDLE
|70%
|BATTLEFIELD V – CHAPTER 5 PREMIUM BOOSTER PACK
|50%
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS
|75%
|BOUND BY FLAME
|80%
|BRAWLOUT DELUXE EDITION
|60%
|CALL OF CTHULHU
|75%
|CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – HAVOC DLC
|60%
|CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE GOLD EDITION
|67%
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – AWAKENING DLC
|60%
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SALVATION DLC
|60%
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SEASON PASS
|60%
|CALL OF DUTY: GHOSTS – SEASON PASS
|60%
|CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS
|60%
|CARNIVAL GAMES
|50%
|CARS 3
|60%
|CONAN EXILES
|60%
|DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN
|75%
|DEAD BY DAYLIGHT
|50%
|DEFUNCT
|93%
|DÉRACINÉ
|25%
|DIRT 4
|85%
|DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER DELUXE BUNDLE
|67%
|DISHONORED 2
|65%
|DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER
|65%
|DJMAX RESPECT
|65%
|DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME
|20%
|DOLLHOUSE
|57%
|DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION
|75%
|DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION
|75%
|DRAGON BALL XENOVERSE
|80%
|DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE
|80%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – SUPER PASS
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET
|50%
|DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE
|80%
|DUCK GAME
|60%
|DYING LIGHT
|35%
|DYING LIGHT: THE FOLLOWING
|50%
|EA FAMILY BUNDLE
|60%
|EA SPORTS UFC 3
|70%
|EA SPORTS UFC 3 DELUXE EDITION
|70%
|EARTHLOCK
|60%
|ELEA
|47%
|ELITE DANGEROUS
|60%
|ELITE DANGEROUS: DELUXE EDITION
|70%
|FAR CRY 4
|50%
|FAR CRY 4 AND ZOMBI BUNDLE
|60%
|FAR CRY 4 GOLD EDITION
|50%
|FAR CRY NEW DAWN
|60%
|FARMING SIMULATOR 17
|50%
|FISHING SIM WORLD: PRO TOUR
|50%
|FISHING SIM WORLD: PRO TOUR + QUAD LAKE PASS
|55%
|FROSTPUNK: CONSOLE EDITION
|34%
|GET EVEN
|75%
|GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED
|40%
|GOD EATER 2: RAGE BURST
|75%
|GRAND THEFT AUTO V
|50%
|GUNDAM VERSUS
|75%
|HOW TO SURVIVE 2
|75%
|INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION
|75%
|JAGGED ALLIANCE RAGE
|66%
|JEOPARDY!
|60%
|JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE
|67%
|KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (VR)
|60%
|KNACK
|50%
|L.A. NOIRE
|50%
|MAD MAX
|50%
|MAFIA III
|75%
|MAFIA III DELUXE EDITION
|75%
|MASS EFFECT: ANDROMEDA STANDARD RECRUIT EDITION
|60%
|MICRO MACHINES: WORLD SERIES
|60%
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION
|75%
|MONSTER JAM STEEL TITANS
|50%
|MORTAL KOMBAT X
|50%
|MOTOGP19
|65%
|MUDRUNNER
|75%
|MUDRUNNER – AMERICAN WILDS EDITION
|70%
|MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN
|45%
|MX VS ATV SUPERCROSS ENCORE
|75%
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION
|75%
|NBA 2K PLAYGROUNDS 2
|67%
|NBA 2K19: 75000 VC PACK
|20%
|NBA LIVE 19: THE ONE EDITION
|50%
|NECROPOLIS
|75%
|NEW GUNDAM BREAKER
|70%
|ONE PIECE BURNING BLOOD
|75%
|ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3
|80%
|OUTER WILDS
|20%
|OVERCOOKED! + OVERCOOKED! 2
|50%
|PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION
|85%
|PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION
|80%
|PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE
|75%
|RAYMAN LEGENDS
|75%
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD
|25%
|RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 & 2 BUNDLE
|60%
|RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION
|85%
|RISK
|60%
|ROCK BAND RIVALS EXPANSION PACK
|60%
|ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED
|70%
|SCRIBBLENAUTS MEGA PACK
|60%
|SHAQ-FU: A LEGEND REBORN
|75%
|SHINY – A ROBOTIC ADVENTURE
|93%
|SKULLGIRLS 2ND ENCORE
|65%
|SLIME RANCHER: DELUXE EDITION
|40%
|SNIPER ELITE 3
|75%
|SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION
|85%
|SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH
|60%
|SPACE HULK BUNDLE
|65%
|SPACE HULK TACTICS
|75%
|SPACE HULK: DEATHWING – ENHANCED EDITION
|65%
|SPIKE VOLLEYBALL
|55%
|STAR TREK: BRIDGE CREW (VR)
|60%
|STAR TREK: BRIDGE CREW THE NEXT GENERATION BUNDLE
|60%
|STAR WARS BATTLEFRONT: SEASON PASS
|65%
|STEEP
|67%
|STEEP AND THE CREW
|60%
|STEEP X GAMES GOLD EDITION
|60%
|STREET FIGHTER V
|60%
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION
|75%
|SWORD ART ONLINE: LOST SONG
|75%
|TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!
|65%
|TALES OF BERSERIA
|75%
|THE BARD’S TALE IV: DIRECTOR’S CUT
|55%
|THE BIOWARE BUNDLE
|70%
|THE BLACKOUT CLUB
|35%
|THE CREW
|67%
|THE CREW ULTIMATE EDITION
|60%
|THE ESCAPISTS + THE ESCAPISTS 2
|75%
|THE EVIL WITHIN
|60%
|THE EVIL WITHIN 2
|67%
|THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE
|50%
|THE GOLF CLUB 2019 FEATURING PGA TOUR
|60%
|THE SURGE: AUGMENTED EDITION
|66%
|THE TECHNOMANCER
|60%
|THE WOLF AMONG US
|67%
|THIEF
|85%
|TITAN QUEST
|70%
|TITANFALL 2 STANDARD EDITION
|60%
|TITANFALL 2: ULTIMATE EDITION
|60%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION
|70%
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION
|75%
|TOM CLANCY’S THE DIVISION
|80%
|TOM CLANCY’S THE DIVISION – SEASON PASS
|50%
|TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION
|80%
|TONY HAWK PRO SKATER 5
|75%
|TRACKMANIA TURBO
|75%
|UNRAVEL YARNY BUNDLE
|65%
|V-RALLY 4
|80%
|VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION
|65%
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE
|55%
|WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR
|75%
|WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR | DELUXE EDITION
|75%
|WARHAMMER 40000: INQUISITOR – Martyr | IMPERIUM EDITION
|80%
|WATCH DOGS
|67%
|WATCH DOGS 2
|75%
|WATCH DOGS GOLD EDITION
|55%
|WHEEL OF FORTUNE
|60%
|WIPEOUT OMEGA COLLECTION
|25%
|WOLFENSTEIN: CYBERPILOT (VR)
|50%
|WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER
|50%
|WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD
|50%
|WOLFENSTEIN: THE TWO-PACK
|50%
|WORLD WAR Z – SEASON PASS
|34%
|WORMS BATTLEGROUNDS + WORMS W.M.D
|50%
|WRC 5 ESPORTS EDITION
|80%
|WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
|60%
|WRC 6
|65%
|WRC 7
|65%
|WWE 2K20 ORIGINALS: BUMP IN THE NIGHT
|33%
|XCOM 2
|75%
|XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION
|75%
|ZOMBI
|80%
Fuente: PlayStation