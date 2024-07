Nueva ronda de aumento de precios para Xbox Game Pass

Desde hace algunos meses se había estado rumoreando que el servicio de Game Pass estaría recibiendo algunos cambios, sobre todo cuando hablamos de precios, y de forma sorpresiva se ha informado que todo esto será realidad, con aumentos significativos y una especie de tier nuevo que no incluye los juegos de día uno en consolas. Esto como parte de impulsar la rentabilidad de la misma y que haya más clientes en los próximos años.

Lo primero que han dado a conocer, es que Game Pass para consola dejará de existir próximamente, esto para usuarios que sean nuevos con la membresía, y quienes se mantengan pagando ese tier no tendrán algún tipo de problemas, ya que sus ventajas como online y juegos de día uno se mantienen. Por su parte, los nuevos usuarios serán recibidos por un nuevo tier llamado “Estándar”. Incluye el catálogo anterior de Xbox y no incluye los juegos del primer día, tendrá un precio de 14,99 dólares al mes y también incluirá el online, pero la función de la nube no, esto llega en septiembre.

A partir del 12 de septiembre de 2024, Microsoft solo permitirá a los usuarios acumular Xbox Game Pass para usuarios de consola por hasta 13 meses, utilizando tarjetas prepago y similares, que seguirán funcionando. Si ya se tienen más de 13 meses acumulados, no se verán afectados.

El nuevo precio de Ultimate será de 19,99 dólares al mes, PC Game Pass subirá de $9,99 por mes a $11,99, Game Pass Core tiene aumento de precio anual de $ 59,99 a $ 74,99, pero seguirá costando $ 9,99 por mes.

Para los usuarios con facturación recurrente, los nuevos precios entrarán en vigor el 12 de septiembre de 2024, lo que les dará tiempo para cancelar si no les apetece. Según Microsoft, la gran mayoría de los usuarios hoy en día ya tienen Xbox Game Pass Ultimate, que es su plan estrella para el servicio. Incorpora todos los juegos en las consolas Xbox, así como en la nube, y también en PC, a menudo con guardado cruzado y progresión cruzada.

Vía: Windows Central

Nota del autor: Es un movimiento arriesgado, pero se nota que quieren darle al fin algo de valor a sus producciones AAA. Eso significa, que será momento para muchos de aumentar el tier o quedarse con Game Pass Core.