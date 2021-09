Además de Horizon Forbidden West, parece que Guerrilla Games también está trabajando en un nuevo juego de mundo abierto con funciones multijugador. Varios usuarios de ResetEra descubrieron nuevas vacantes de trabajo en Guerrilla, en las cuales se busca un Diseñador Sénior de Sistemas Sociales con experiencia en funciones “grupales” que permitan a los jugadores aventurarse en equipo.

Además de la vacante previamente mencionada, también hay otra para un Escritor Sénior de Videojuegos con experiencia en diseño narrativo en juegos de mundo abierto, juegos online y MMORPGs.

“El candidato ideal deberá diseñar funciones y sistemas que promuevan una experiencia divertida y sana para nuestra comunidad de jugadores, deberá crear funciones que permitan a los usuarios conectar con distintos elementos sociales y crear relaciones duraderas donde los usuarios puedan aventurarse y explorar juntos mediante una mecánica de Gremios. Deberás analizar cómo es que los juegos utilizan las interacciones sociales para promover las relaciones entre usuarios. Será necesario contar con experiencia comprobable de sistemas sociales (comunicación entre jugadores, emparejamiento, herramientas de moderación, e integración con plataformas first-party).”

Tanto Guerrilla Games como Sony ha aclarado que Horizon Forbidden West será una experiencia single-player, sin embargo, tampoco suena como una idea tan descabellada de que este juego pudiera tener algún tipo de expansión multiplayer similar a Ghost of Tsushima: Legends o el proyecto multiplayer de The Last of Us II.

Via: ResetEra