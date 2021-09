Demon Slayer tendrá un especial de una hora

Después de varios meses sin información concreta, recientemente se reveló lo que parece ser un sin fin de detalles relacionados con la segunda temporada de Demon Slayer. De esta forma, recientemente se confirmó que este anime contará con un episodio de un ahora para comenzar el arco del Distrito de Entretenimiento.

De acuerdo con la cuenta oficial de Demon Slayer, el próximo 10 de octubre se comenzará a transmitirse una adaptación del arco de Mugen Trian, cinta que se estrenó en Japón el año pasado. En total veremos siete capítulos de esta historia. De estos, uno será totalmente nuevo, ya que nos revelará cómo es que Rengoku llegó a este tren. Después, los otros seis episodios serán versiones editadas de la cinta.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc kicks off with an hour long episode 1 and will feature theme songs by Aimer including opening theme “Zankyosanka” and ending theme ”Asa ga kuru”.

