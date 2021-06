Nueva pista sugiere que Ghost of Tsushima llegará próximamente a PC

Sony ha actualizado la caja de Ghost of Tsushima, encendiendo la especulación de que el juego podría llegar a PC eventualmente. ¿Por qué decimos esto? Porque la leyenda “Only on PlayStation” ha sido removido de la caja y si te acuerdas, esto también sucedió previo a que Days Gone y Horizon Zero Dawn llegaran a PC.

Como puedes ver, la nueva caja elimina por completo la leyenda “Only on PlayStation”, y también incluye el logo de PS Studios así como una breve promoción de Ghost of Tsushima: Legends, el modo multijugador gratuito que debutó post-lanzamiento.

Por otra parte, también cabe la posibilidad de que la leyenda “Only on PlayStation” haya quedado en el pasado. Si prestas atención, notarás que todas las exclusivas de PlayStation 5 han eliminado esta leyenda, así que puede ser que Sony ya no vaya a utilizarla en el futuro.

Otra teoría, y posiblemente la menos factible, es que Sucker Punch esté trabajando en una versión nativa de PS5, lo cual suena un poco extraño considerando que jugar vía retrocompatibilidad ya nos permite alcanzar resolución 4K y 60FPS.

Fuente: VGC