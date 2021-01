Rumor: Ghost of Tsushima tendría una versión nativa de PS5

¿Acaso Ghost of Tsushima tendrá una versión nativa de PlayStation 5? Bueno, considerando que el juego corre a 4K y 60FPS mediante la retrocompatibilidad, no tendría mucho sentido, sin embargo, una reciente pista sugiere que ese será el caso.

Dave Molloy, director creativo de cinemáticas en Sucker Punch, recientemente actualizó su perfil de LinkedIn, en el cual menciona que actualmente se encuentra trabajando en Ghost of Tsushima para PS5. Poco después, Molloy cambió la descripción para que únicamente mencionará que está trabajando en Ghost of Tsushima para PlayStation.

Evidentemente, podría tratarse de un error, aunque de serlo, no habría razón de cambiar la descripción. No suena muy difícil de creer que Ghost of Tsushima pueda recibir algún tipo de remasteriación, similar a Marvel’s Spider-Man, pero también es posible que Molloy se encuentre trabajando en algún tipo de secuela. Anteriormente, han surgido varias pistas que sugieren que Sucker Punch ya trabaja en la segunda parte del título.

Via: Gaming Route