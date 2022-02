Estas últimas semanas, tanto Microsoft como Sony han dado mucho de qué hablar tras las respectivas compras de Activision Blizzard y Bungie, pero ¿qué está haciendo Nintendo mientras tanto? Como parte del más reciente reporte financiero de la compañía nipona, su presidente, Shuntaro Furukawa, compartió su opinión respecto a las adquisiciones de estudios y el futuro de la Gran N.

Furukawa declaró que Nintendo no tiene intenciones de comprar publishers o estudios externos de la misma forma que Microsoft o Sony lo han hecho:

“Nuestra marca se construyó sobre productos fabricados con dedicación por nuestros empleados, y tener una enorme cantidad de gente que no posé el ADN de Nintendo en nuestro equipo no sería un beneficio para la compañía.”

En noviembre del año pasado, Furukawa reveló que tenían planeado gastar hasta ¥100 mil millones de yenes para impulsar el desarrollo interno de Nintendo. Está claro que la compañía siente que la mejor manera de progresar es invirtiendo en ella misma, en lugar de comprar entidades externas.

No obstante, durante el reporte, Furukawa añadió que Nintendo no está en contra de las adquisiciones, pero únicamente si son necesarias. Un buen ejemplo de esto sería cuando compraron a Next Level Games, los desarrolladores de Luigi’s Mansion 3.

Nota del editor: Al final del día, Nintendo siempre será Nintendo y será difícil que su filosofía vaya a cambiar como respuesta a las acciones de Microsoft o Sony. Después de todo, la Gran N siempre ha estado en su propia burbuja y hemos visto que sus productos, la mayor parte del tiempo, suelen venderse bastante bien. Así que comprar estudios actualmente no haría tanto sentido, pero ciertamente es una posibilidad.

Via: Nintendo Life