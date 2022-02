El 2022 luce como un buen año para el Switch. Comenzamos con Pokémon Legends: Arceus hace unos días, en marzo estará disponible Kirby and the Forgotten Land, y no se descartan sorpresas para los próximos meses. Si aún tienes dudas sobre el lanzamiento de títulos como la secuela de Breath of the Wild, Nintendo ha reafirmado que este juego sí estará disponible en el 2022.

Por medio de su reporte financiero del último trimestre, la Gran N actualizó su lista de juegos confirmados para este año. Aquí se reafirma el lanzamiento de juegos como Triangle Strategy y Kirby and the Forgotten Land, pero también se asegura que entregas sin una fecha en específico, como Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Splatoon 3, Bayonetta 3 y la secuela de Breath of the Wild, sí estarán disponibles en algún punto de este año. Esta es la información que se compartió:

–Triangle Strategy – 4 de marzo de 2022

–Kirby and the Forgotten Land – 25 de marzo de 2022

–Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Primavera de 2022

–Splatoon 3 – 2022

–Mario + Rabbids Sparks of Hope – 2022

-La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (temporal) – 2022

–Bayonetta 3 – 2022

–Metroid Prime 4 (temporal) – TBA

El nombre que más destaca de esta lista es Metroid Prime 4, el cual sigue sin tener una ventana de lanzamiento. Junto a esto, y pese a los rumores, Nintendo asegura que este año sí tendremos en nuestras manos la secuela de Breath of the Wild, aunque es probable que tengamos que esperar hasta finales de 2022 para esto.

En temas relacionados, el Switch sobrepasa las ventas del Wii y el primer PlayStation. De igual forma, estos son los 10 juegos más vendidos de la consola.

Nota del Editor:

Es bueno ver que juegos como la secuela de Breath of the Wild sí estarán disponibles este año. Aunque aún existe la posibilidad de que esto cambie en un futuro, Nintendo sigue asegurando que esto no sucederá, y parece que solo necesitamos esperar para disfrutar de la nueva aventura de Link.

Vía: Nintendo