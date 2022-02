¡Éstos son los 10 juegos más vendidos del Switch!

Pese a la pandemia, Nintendo es una de las pocas compañías que no se han visto tan afectadas por este suceso. De acuerdo, con el reporte trimestral más reciente de la compañía, 2021 fue un año récord, no solo en la venta de hardware, sino en la de software también, con Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl uniéndose a la lista de los 10 títulos más vendidos.

Los ingresos del más reciente periodo fiscal corresponden a $6.2 mil millones de dólares. Esto fue el mejor periodo durante el periodo del Switch, así como su segundo trimestre más sobresaliente en la historia de la compañía. Aunque las ventas de consolas fueron más bajas a comparación de lo visto el mismo periodo del año pasado, la versión OLED ayudó durante la temporada navideña.

En total se habla de 23.67 millones de unidades vendidas a lo largo de 2021, esto es casi el doble de lo registrado por el PS5. Es así que los ingresos de este apartado corresponden a $3.3 mil millones de dólares. Por otro lado, las ventas de software representa la segunda mayor cantidad de ganancias, $1.83 mil millones, solo por detrás de las consolas. Aquí se habla de que los juegos físicos venden más en comparación de los digitales, un 29% contra un 9%.

Respecto al software, estamos hablando de un total de 766.41 millones de unidades. De igual forma, se ha compartido la lista de los 10 juegos más vendidos en esta consola:

–Mario Kart 8: Deluxe: 43.35 millones

–Animal Crossing: New Horizons: 37.62 millones

–Super Smash Bros. Ultimate: 27.40 millones

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 25.80 millones

–Pokémon Sword y Shield: 23.90 millones

–Super Mario Odyssey: 23.02 millones

–Super Mario Party: 17.39 millones

–Pokémon Let’s Go Pikachu! y Let’s Go Eevee!: 14.33 millones

–Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl: 13.97 millones

–Ring Fit Adventure: 13.53 millones

Sin duda alguna, números impresionantes. En temas relacionados, el Switch ha sobrepasado las 103 millones de unidades. De igual forma, estas fueron las ventas de la consola en Japón a lo largo de 2021.

Nota del Editor:

Aunque por un momento se pensaba que Animal Crossing: New Horizons se iba a convertir en el juego más vendido de la consola, estos nuevos números dejan en claro que nada podrá superar a Mario Kart 8 Deluxe.

Vía: Nintendo