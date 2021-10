Nintendo revela qué los inspiró para el OLED

El Nintendo Switch OLED ya está disponible en a nivel mundial y, para sorpresa de muchos, también en México. Aunque la Gran N ha pasado un par de meses emocionando al público con este nuevo modelo, nunca habían revelado exactamente por qué decidieron actualizar su consola. Afortunadamente, una reciente entrevista con los desarrolladores de este hardware nos da una mirada al proceso de creación del Switch OLED.

En una reciente entrevista publicada por Nintendo, Ko Shiota, jefe de la División de Desarrollo de Tecnología, y Toru Yamashita, del Departamento de Desarrollo de Tecnología, revelaron que ya tenían algo de tiempo explorando las forma de mejorar al Switch, y han señalado cuál es la principal motivación detrás del modelo OLED. Esto fue lo que comentaron:

Yamashita:

“En las primeras etapas de desarrollo del sistema Nintendo Switch, estábamos considerando el desarrollo de variaciones de hardware, y nuestra idea era expandir la plataforma Nintendo Switch de varias formas. Por eso, estábamos pensando en lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch en algún momento, después del primer lanzamiento de Nintendo Switch. Sin embargo, en ese momento, no habíamos decidido exactamente qué funciones específicas actualizaríamos, y mientras estábamos desarrollando Nintendo Switch Lite, esperábamos ofrecer un nuevo modelo no solo para las personas que compran uno por primera vez, sino también para aquellos que estén pensando en comprar un modelo adicional después de adquirir el original”

Shiota:

“Como mencionó el Sr. Yamashita, también quería lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch. Sin embargo, en la etapa conceptual, no teníamos ideas específicas sobre las funciones que queríamos incluir. Desde el lanzamiento de Nintendo Switch en 2017, se nos ocurrieron varias ideas, hicimos algunas pruebas técnicas, recopilamos esos resultados y finalmente creamos el nuevo modelo que ves ahora, que finalmente podemos lanzar. La historia de fondo es durante el período de prueba y error, consideramos algunas tecnologías diferentes, y al referirnos a cómo nuestros clientes jugaban con Nintendo Switch, decidimos las ideas y tecnologías adoptadas en el nuevo modelo. En lugar de crear algo completamente diferente, decidimos que sería mejor mantener el formulario actual y ofrecer una mejor experiencia. En otras palabras, queríamos “refinar” las funciones y el diseño existentes. Esa perspectiva llevó a las decisiones técnicas que finalmente tomamos”.

De igual forma, se mencionó que el Switch OLED no introdujo algo completamente nuevo, ya que deseaban hacer que todos los juegos de la consola se pudieran disfrutar a la par en los tres modelos disponibles hasta el momento, algo que tal vez sea una decepción para más de una persona.

Nota del Editor:

Puedo entender que el Switch OLED no tenga componentes más poderosos para evitar la división que fue creada en el New Nintendo 3DS, algo que no fue aprovechado por completo, pero ofrecer un nuevo chip con más poder, o algo similar seguramente era posible. El nuevo modelo es básicamente similar a la versión 1.1 por dentro, el exterior es su mayor cambio.

