Nintendo no habría decidido poner retrocompatibilidad en Switch 2

En estas últimas semanas los rumores en torno a la nueva consola de Nintendo han crecido de forma gigantesca, puesto que se ha hablado de fechas y hasta precios que tendría para el mercado actual en el que se mueve la industria. Y ahora, nueva información por parte de expertos sale a la luz, específicamente con temas de la retrocompatibilidad de los videojuegos.

Según lo mencionado por periodistas del medio VGC, ya hay personas que tienen en sus manos el kit de desarrollo del siguiente dispositivo de Nintendo, y estas no han comentado nada sobre las especificaciones, negando que podría tener o no la capacidad de correr juegos de anterior generación. Con esto se podría pensar que los japoneses aún no saben de qué manera implementarla.

Se ha hablado que la nueva consola puede correr algún tipo de cartuchos de juego, pero que no necesariamente sea del mismo tamaño de la Switch actual, por lo que podría ser algo totalmente nuevo con diseño alejado de lo ya conocido. Sin embargo, dejar de lado a un público establecido, podría ser algo que sea considerado arriesgado.

Por ahora, habrá que esperar a la revelación oficial del dispositivo, mismo que tal vez se anuncie en el próximo directo de la compañía, el cual se llevaría a cabo en octubre si los patrones de eventos de Nintendo se siguen repitiendo.

Vía: Wccftech

Nota del editor: Todos morimos por tener información directa de Nintendo, pero es probable que no sepamos nada hasta después de la salida de juegos confirmados como Super Mario RPG y Super Mario Bros. Wonder.