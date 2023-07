Nintendo está vendiendo más consolas que el año pasado

Según informa Nikkei, la Nintendo Switch ha logrado sus mayores ventas en junio en Japón. Según el reporte, el sistema vendió 380,000 unidades en junio, lo que representa un aumento del 68% con respecto a junio de 2022 en Japón.

El sistema, que probablemente alcance un total de ventas de 30 millones en Japón a finales de este año, ahora está en su sexto año. Sin embargo, a pesar de que algunos creen que el sistema está cerca del final de su vida útil, sus ventas se vieron impulsadas significativamente por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mayo.

En junio también se llevó a cabo un Nintendo Direct que presentó el anuncio de varios títulos nuevos de Mario para Nintendo Switch, lo que podría haber impulsado las ventas. Sin embargo, el aumento drástico año tras año parece estar mucho más allá del aumento tradicional posterior a un Nintendo Direct.

Es probable que la Nintendo Switch supere tanto al Game Boy como al Nintendo DS el próximo año, lo que la convertiría en la consola más exitosa de todos los tiempos en la región en función de las ventas. Aunque no es imposible, la Nintendo Switch tendría que vender alrededor de 30 millones de unidades más en todo el mundo para destronar al Nintendo DS y al PlayStation 2, cada uno de los cuales se estima que ha vendido alrededor de 155 millones.

En mayo, Nintendo informó una desaceleración en las ventas de consolas Switch, pero sugirió que no se lanzará ningún hardware nuevo antes de abril de 2024. Después de los resultados financieros en mayo, Nikkei Asia afirmó haber sido informado por una fuente cercana a Nintendo de que el desarrollo de la próxima consola de la compañía parece estar progresando sin problemas.

“Dicho desarrollo parece estar avanzando bien”, dijeron. “Pero no habrá un lanzamiento de producto antes de la próxima primavera, al menos”.

Nintendo tiene como objetivo vender 15 millones de consolas Switch en este año fiscal, lo que representaría una disminución del 16.5% en comparación con el año anterior.

“Mantener el impulso de ventas de Switch será difícil en su séptimo año”, dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en la conferencia de resultados de mayo. “Nuestro objetivo de vender 15 millones de unidades este año fiscal es un poco ambicioso. Pero haremos todo lo posible para impulsar la demanda antes de la temporada navideña para lograr el objetivo”.

Furukawa también insinuó que si Nintendo anunciara una nueva consola, lo haría más cerca del lanzamiento del producto que en el caso de Switch.

La consola de última generación de la compañía fue anunciada bajo el nombre en clave de desarrollo ‘NX‘ en marzo de 2015, dos años completos antes de su lanzamiento final.

Vía: VGC

Nota del editor: No solo Nintendo, este ha sido un gran año en cuanto a videojuegos, pero la verdad es que, mientras Sony y Microsoft continúan peleándose por la venta de Activision. Nintendo no ha parado de ofrecer y anunciar excelentes títulos que siguen llegando a la Switch a pesar de que la consola se encuentra en el ocaso de su ciclo de vida.