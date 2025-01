¿Nintendo está interesada en desarrollar un nuevo Punch-Out!?

A día de hoy Nintendo se mantiene como una de las compañías líderes en el mundo de los videojuegos, y eso se debe a que tienen franquicias bajo sus hombros, entre ellas las de Pokémon, Mario, The Legend of Zelda, Kirby y algunas más que son reconocidos por incluso gente fuera de la industria. Sin embargo, hay otras olvidadas que no presentan más juegos debido al tema de las ventas, y con eso en mente, algunos fanáticos aguerridos se preguntan si en algún momento regresarán.

La franquicia Punch-Out!!, protagonizada por Little Mac, podría no regresar a las consolas de la gran N, según recientes declaraciones de Imran Khan, presentador de Kinda Funny Games. En un foro de ResetEra, compartió información sobre conversaciones internas que indican que la saga enfrenta desafíos significativos para su regreso.

Según la fuente, la recepción del último juego de Wii en 2009 generó más controversias de las esperadas, especialmente en torno a los personajes y sus representaciones culturales. A pesar de los esfuerzos del equipo de desarrollo para abordar estos problemas, el riesgo de nuevas críticas parece haber desalentado a la empresa. Además, los proyectos actuales del estudio responsable tienen un potencial de ventas considerablemente mayor, puesto que sagas como Luigi’s Mansion les han funcionado.

La última entrega desarrollada por Next Level Games, fue un éxito moderado entre los fanáticos al mantener la esencia de las versiones clásicas de NES y SNES, integrando mejoras visuales y mecánicas modernas. Sin embargo, desde entonces, la serie no ha recibido nuevas adiciones, a pesar de haber llegado al nivel de Nintendo Selects.

La comunidad aún guarda la esperanza de ver un regreso de Punch-Out!!, aunque los rumores sugieren que se podría priorizar otros proyectos más lucrativos y que no los metan en un problema comunitario. Por ahora, los seguidores deberán conformarse con revivir los clásicos mientras esperan algún anuncio oficial que dé luz verde a un nuevo capítulo. O quizá pueden tomar el camino de Skyward Sword, es decir, portear la entrega de Wii a la consola actual.

Vía: GoNintendo