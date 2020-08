Nintendo confirma el lanzamiento oficial del Switch para Brasil

A pesar de que el Nintendo Switch es una de las consolas más populares del momento, el hardware no cuenta con una presencia oficial en algunas regiones del mundo. Sin embargo, esto es algo que poco a poco está cambiando, ya que el día de hoy Nintendo of America reveló que el Switch por fin llegará a Brasil en un futuro.

Por el momento se desconoce exactamente cuándo sucederá esto y si lo harán por su cuenta o con la ayuda de alguna compañía de Brasil, similar a lo que sucedió con Tencent en China. A pesar de ser popular en el país, los interesados en comprar un Switch o cualquiera de sus juegos se han visto obligados a importarlos de otros lugares hasta ahora, a menudo a precios elevados.

Greetings to all the Brazilian Nintendo fans out there! We’re excited to announce that #NintendoSwitch will be coming soon to Brazil!

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 19, 2020