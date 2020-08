¡¿Que?! Director de New Mutants confirma que Borat casi se une a la película

El universo cinematográfico de Marvel es inmenso. Además de todas las historias que trata de contar, tiene que manejar cientos actores interpretando a diferentes héroes. Aunque algunos nacen para el papel, como Robert Downey Jr. como Iron Man, en algunas ocasiones tenemos frente a nosotros decisiones que pueden ser cuestionables. Por ejemplo, un reporte señala que el comediante Sacha Baron Cohen, famoso por interpretar a Borat, casi forma parte del elenco de New Mutants.

De acuerdo con Nerdist, el director de esta cinta de los X-Men, Josh Boone, seriamente consideró integrar a Sacha Baron Cohen en New Mutans bajo el papel de Warlock, un personaje que juega un papel importante en los cómics de esta serie, pero lamentablemente esta idea no logro concretarse. En la entrevista con el medio, se reveló que el actor británico está presente durante las primeras versiones del guion, pero fue eliminado al final.

El sitio también menciona que Warlock hubiera sido un personaje completamente CGI y Cohen se hubiera limitado a aparecer en el set de una forma similar a la de Andy Serkis en The Lord of the Rings o Bradley Cooper en Guardians of the Galaxy.

Warlock, que no debe confundirse con Adam Warlock, era una criatura alienígena robótica gigante que provenía de una raza llamada Technarchy que viajaba por la galaxia infectando poblaciones con el virus tecnoorgánico. Después de una serie de aventuras y retos, terminó en la Tierra como un miembro de los New Mutants.

Sin embargo, considerando que el MCU ahora tiene la oportunidad de agregar personajes de Fox, es probable que Cohen llegue a este universo eventualmente. En temas relacionados, una escena eliminada sugiere que veremos más de Thanos en este universo. De igual forma, los directores de Avengers: Endgame regresarían al MCU para realizar una específica historia.

Vía: Nerdist