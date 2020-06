¿Thanos volverá al MCU? Escena eliminada así lo sugiere

Avengers: Endgame finalmente nos dio la conclusión que tantos años estuvimos esperando. La derrota de Thanos ante nuestros héroes es indudablemente una de las escenas más emblemáticas de todo el MCU, pero de acuerdo con una escena eliminada, esta no sería la última vez que vemos al Titán Loco en la pantalla grande.

Gracias a Disney+ pudimos enterarnos sobre la existe de dicha escena, la cual tiene como protagonistas a Hulk y The Ancient One, la mentora de Dr. Strange. Durante esa secuencia, se habla sobre las diferencias entre una muerte normal y una a causa de las Gemas del Infinito. Específicamente, la hechicera dijo lo siguiente:

“Si alguien muere, siempre estará muerto. La muerte es irreversible, pero Thanos no lo es. Los que has perdido no están muertos. Han desaparecido de la existencia, lo que significa que pueden recuperarse. Pero no es sencillo.”