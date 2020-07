Nintendo comparte un adelanto sobre la música de Paper Mario: The Origami King

Estamos a poco más de una semana para el lanzamiento de Paper Mario: The Origami King, y si tú también estás muy emocionado por esta nueva exclusiva del Switch, entonces te tenemos buenas noticias. Nintendo nos ha adelantado lo que podemos esperar de esta siguiente aventura de Mario con un breve vistazo a su soundtrack.

For taking a break in the paper-crafted kingdom, nothing beats a fresh cup of coffee & some soothing sounds. Kick back and listen to the Café theme from #PaperMario: The Origami King, arriving to #NintendoSwitch on 7/17!https://t.co/ax2ZTQXIGA pic.twitter.com/NQXZSVQ7YT

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 6, 2020