Nintendo celebra el día de Pi con excelentes juegos

Cada que hay oportunidad, Nintendo lanza comerciales de videojuegos en su tienda para Switch, ya sea de terceras compañías o también títulos de su propios estudios de desarrollo especializados. Y esta vez no quisieron dejar de lado al día de Pi, tomándolo como excusa para así seguir con ventas de muchos títulos en el formato digital que poco a poco es más sólido.

Para quienes no estén tan familiarizados, el día de Pi, se lleva a cabo el 14 de marzo, una fecha para celebrar la existencia de una constante matemática, que ha sido muy significativa a lo largo de la historia. La fecha escogida fue la más representativa del número 3/14, dado que se le conoce desde hace mucho tiempo con la cifra de 3.1416.

Y con esto en mente, Nintendo recomienda juegos ya sea que se relacionan a las matemáticas o que tengan un Pay de por medio ( así es, el pastel). Acá la lista de recomendados:

– The Legend of Zelda: Breath of the Wild

– Stardew Valley

– Animal Crossing: New Horizons

– Eastward

– HARVESTELLA

– Disney Dreamlight Valley

– Overcooked! All You Can Eat

Vale la pena mencionar, que algunos de estos videojuegos tienen descuentos y otros no, pues se trata simplemente de recomendar algo que de alguna manera se relacione con la celebración. De hecho, hace poco se terminaron las ofertas del día de Mario, por lo que faltarán algunas semanas para que interesantes descuentos vuelvan a llegar a Switch.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Francamente no recuerdo este asunto del día de Pi, pero todo es una buena excusa para probar videojuegos. en el catálogo hay muy buenos que valen la pena echarles un vistazo. Más para quienes aún no han jugado a Breath of The Wild.