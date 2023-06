Nintendo advierte de un problema con Switch

Actualmente Nintendo Switch está pasando por su sexto año de existencia, con juegos que realmente han llamado la atención y también por el lanzamiento de versiones de esta consola que van desde el Lite hasta el Oled. Sin embargo, las altas temperaturas podrían afectar el funcionamiento de los sistemas, razón por la cual la empresa lanzó una advertencia.

Se pueden dar algunos casos de condensación de batería por exponer la consola a estos grados altos, por lo que al sospechar el caso de una fuga, es recomendable apagar el sistema para evitar daños. Y sí, se hace énfasis en apagar, dado que puede confundirse fácilmente con el modo suspensión, mismo que realmente no sirve de mucho cuando pasa el accidente.

Se puede formar condensación en la consola de juegos si la temperatura del lugar donde se coloca la consola de juegos cambia repentinamente. Si se produce condensación, desconecte la alimentación y colóquela en una habitación cálida hasta que las gotas de agua se sequen. Para obtener información sobre cómo desconectar la alimentación, consulte estas preguntas y respuestas.

Vale la pena mencionar, que en caso de que no se pueda apagar manualmente la consola, se puede forzar presionando el botón de apagado durante 12 segundos para que esta termine de funcionar en totalidad. También, se recomienda no forzar a la misma cuando el usuario no cuenta con la ventilación apropiada.

Vía: Siliconera

Nota del editor: Son aparatos que obviamente no se deben exponer a temperaturas altas y mucho menos a la luz directa del sol. Entonces, si no tienes un ventilador o aire acondicionado, lo mejor sería no prender el dispositivo hasta que baje el calor.