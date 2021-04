Todo el mundo tiene que enfrentarse a una serie de decisiones que podrían afectar el rumbo de la vida. Conforme pasa el tiempo, estas encrucijadas se vuelven más y más complicadas, pero parece que un niño de Estados Unidos tuvo que decidir entre dos opciones que francamente son especiales para todos. Para su décimo cumpleaños, a Kenly Getz se le presentaron dos opciones: un Nintendo Switch o una pizza. Sorprendentemente, Getz eligió la clásica comida italiana.

Al parecer, Getz es el fan número de la pizza de Buffalo, Nueva York, especialmente de Franco’s Pizza, aparentemente un famoso restaurante este estado. El único problema es que el niño y su familia viven en Ohio. De esta forma, Heather, su madre, le presentó con dos opciones para celebrar su décimo cumpleaños: gastar $299 dólares en un nuevo Nintendo Switch, o usar ese dinero para viajar a otro estado y así disfrutar de su comida favorita. Al final del día, Getz decidió satisfacer a su estómago y perderse de una gran consola. Bueno, en realidad no.

My son is turning 10 next month. He wanted a Nintendo switch and to go to Buffalo. I said we could only do one. He asked if we go to Buffalo can we try different pizza places. I said yes. He chose to go to Buffalo 😆🤣

— Heather (@KandC1113) April 25, 2021