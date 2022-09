Niño mete cartuchos de Nintendo Switch en Wii U

Algo que realmente no puede ser tan recomendable es dejar aparatos electrónicos o consolas cerca de niños de edad muy corta, esto puede tener consecuencias como descomponer las cosas o incluso lastimarse con ellas. Y bajo todo esto, un usuario de Wii U ha tenido cierto accidente con dicho aparato, mismo que se relaciona con el Nintendo Switch.

En una publicación en Twitter, el usuario Jose A Cruz compartió fotos de una consola abierta esto con el fin de quitar un montón de cartuchos de Switch de la unidad de disco. Entre ellos destacan Mario Party SuperStars, Donkey Kong Country: Tropical Freeze y hasta Wolfenstein II. Mismos que fueron introducidos ni más ni menos que por su hijo.

Last night @ArcadeBrooklyn I opened a Wii u in order to remove some switch games from the disc drive. Yes you heard correctly, the console owner's son stuck a bunch of switch games in there. pic.twitter.com/a9UGywiWwD

