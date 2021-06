Niño le manda una carta a Nintendo pidiendo Pokémon no binarios, y la Gran N responde

Con 25 años en el mercado, y casi mil criaturas de bolsillo, el mundo de Pokémon es un espacio para que todos se sientan identificados y libres de expresarse de la forma que deseen. Es así que recientemente un niño le envió una carta a Nintendo, en donde le pedía a la compañía la inclusión de más pokémon de género no binario, y la compañía sí respondió en esta ocasión.

El usuario de Twitter conocido como PleaseBeGneiss compartió en su cuenta una serie de cartas compartidas entre su hijo y Nintendo. La primera de estas, creada por el infante, le pide a la compañía la inclusión de pokémon no binarios, para que así la gente se sienta más identificada. Esto fue lo que se comentó:

En respuesta, Liz Daniel, representante de servicio al consumidor de Nintendo of America, le envió una serie de productos a la familia de PleaseBeGneiss, y compartió el siguiente mensaje:

all you doubters saying a kid didn’t write nintendo asking for non-binary pokémon, here’s the letter (obviously we helped them look up the address) pic.twitter.com/3oiqCKw41O

— slate (@PleaseBeGneiss) June 16, 2021