Nier: Automata alcanza nuevo hito importante de ventas

Algo que se sigue pensando a día de hoy, es que Nier Automata es uno de los videojuegos más exitosos que ha publicado Square Enix y que ha desarrollado Platinum Games, los creadores de Bayonetta. Y ahora, se reporta que dicho lanzamiento alcanzó un nuevo punto en sus ventas, algo que debía haber sido gracias a la llegada de la versión de Nintendo Switch.

Según lo que se comenta, el título ya alcanzó las 7 millones de copias distribuidas alrededor del mundo, esto incluye las copias físicas y digitales, ya sea en las diferentes consolas donde se ha lanzado y también la PC. De igual manera, otro juego que está de fiesta es Nier Replicant, mismo que se lanzó el año pasado y ahora llegó a la meta de 1,5 millones.

Esta información se dio a conocer mediante las redes sociales oficiales del juego, donde el equipo detrás de estos desarrollos expresan su gratitud, después de todo los juegos de nicho no suelen vender más allá de las 5 millones de copias.

Envíos totales a nivel mundial y número de ventas de descargas

Nier Automata [7 millones] Nier Replicant ver.1.22 superó [1,5 millones de copias]. Gracias por su continuo apoyo. Esperamos escuchar de usted.

No está de más comentar que esto no es lo último para la franquicia de Nier, dado que dentro de poco tiempo se tendrá su estreno oficial en la pantalla chica mediante un anime. Esto lo hará a inicios de enero de 2023, aún no se confirma si saldrá de tierras japonesas, pero es probable que sí, dado que Automata se hizo bastante popular en occidente.

Vía: dualshockers

Nota del editor: Vaya que Nier Automata se merece todo el éxito del mundo, incluso 2B hubiera sido buena adición a Super Smash Bros. Ultimate. En fin, deberemos esperar para ver si hay más juegos de la serie en camino.