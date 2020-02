Nicolas Doucet es el nuevo Director de SIE Japan Studio

Sony acaba de anunciar un gran cambio importante en la directiva de SIE Japan Studio. Por medio de un comunicado, se ha dado a conocer que Nicolas Doucet, director y productor de Astro Bot: Rescue Mission para PSVR, ha sido promovido a Director de Sony Interactive Entertainment Japan Studio

SIE Japan Studio es uno de los estudios más importantes para la compañía, ya que se ha visto involucrado en el desarrollo de juegos como Bloodborne, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Patapon y muchos, muchos más. Por su parte, se desconoce qué ha sucedido, o sucederá, con Allen Becker, quien previamente tenía el puesto de Director.

De igual forma, Doucet conservará su posición de director creativo del estudio. Esto resulta un cambio bastante interesante, especialmente considerando que en algún punto de este año saldrá a la venta el PS5, y la importancia que seguramente tendrá SIE Japan Studio en el desarrollo de nuevas y viejas IP’s para esta consola.

