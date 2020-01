Shawn Layden considera compra de Insomniac de sus más grandes logros en Sony

Probablemente jamás vayamos a conocer la razón detrás de la salida de Shawn Layden de Sony el año pasado, pero al menos podemos descansar sabiendo que ambas partes quedaron en buenos términos. El ex-jefe de PlayStation Worldwide Studios constantemente habla sobre los esfuerzos de Sony desde su sorprendente salida, compartiendo múltiples recuerdos positivos de su tiempo en la empresa.

Layden considera que la adquisición de los desarrolladores de Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games, fue uno de sus más grandes logros con los que se le asoció en PlayStation:

Seems a lifetime ago. Yet one of the greatest achievements I was fortunate to associate myself with at PlayStation. So good, so right. Continue to greatness you crazy Insomniacs! Fun fact : in the biz this swag is called a “tombstone”. Natch. pic.twitter.com/4ajnYFLPsg

— Shawn Layden (@ShawnLayden) January 25, 2020