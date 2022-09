Xbox dio mucho de qué hablar durante su presentación de Tokyo Game Show 2022 en la madrugada del día de hoy. Como siempre, su gran enfoque fue anunciar juegos para Game Pass. De esta forma, contamos con una selección que vale mucho la pena, y los usuarios de este servicio no se pueden perder.

En total, Xbox reveló cinco nuevos juegos para Game Pass. Unos de estos ya están disponibles en el servicio, otros llegarán en un par de días, y uno en particular estará disponible hasta el próximo año. Estos son:

–Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – Remastered (Consolas) – Disponible hoy mismo.

–Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Disponible en 2023.

–Danganronpa V3 (Consolas y PC) – Disponible hoy mismo.

–Assassin’s Creed: Odyssey (Consolas y PC) – Disponible hoy mismo.

–Deathloop (Xbox Series X|S) – Disponible el 20 de septiembre.

Sin duda alguna, una gran selección de juegos, y lo mejor de todo es que la mayoría están disponibles hoy mismo. Considerando que Assassin’s Creed Origins y Odyssey ya están disponibles en esta plataforma, parece que solo es cuestión de tiempo antes de que Valhalla se una a este catálogo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la llegada de Deathloop a Xbox Series X|S aquí.

Vía: Xbox