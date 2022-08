¡New Tales from the Borderlands es una realidad!

Después de una desafortunada filtración, durante la Opening Night Live se confirmó que un nuevo juego de Tales From the Borderlands no solo ya está en desarrollo, sino que llegará a nuestras manos el próximo 21 de octubre. Como recordarán, esta serie rompe con lo establecido en la franquicia principal, y está enfocado principalmente en la historia.

Recuerda, New Tales from the Borderlands estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 21 de octubre.

Vía: Opening Night Live