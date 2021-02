Neil Druckmann se burla de quienes no saben lo que es un ‘juego político’

A pesar de haber salido el año pasado, sigue habiendo gente demostrando su odio hacia The Last of Us Part II, y específicamente, hacia su director, Neil Druckmann. Este ejecutivo no suele responder a este tipo de comentarios, pero hay veces en que la comunidad lo sorprende por las cosas que le dicen, como sucedió recientemente.

Por si no lo sabes, TLOU II fue criticado arduamente ya que supuestamente era un juego que incluía posturas y elementos políticos propios de sus desarrolladores. Ante esto, el más reciente proyecto de Naughty Dog recibió mucho odio durante su lanzamiento, y así fue como Druckmann contestó a un hater en Twitter:

“Pero… esos son… * suspiro * Me rindo. Tú ganas”

Como pudiste ver, el usuario en cuestión puso como ejemplo a Far Cry 3, Senua’s Hellblade, Spec Ops: The Line e incluso Halo Reach. Ante semejante comparativa, a Druckmann no le quedó más que seguirle la corriente y evitar cualquier tipo de discusión.

Fuente: Neil Druckmann