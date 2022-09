Neil Druckmann emite mensaje de apoyo a Rockstar

Las filtraciones son bastante comunes en la industria de los videojuegos. Sin embargo, la reciente fuga de Grand Theft Auto VI es un caso bastante peculiar, ya que estamos hablando de la exposición a material aún en desarrollo. De esta forma, Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog, emitió un mensaje en donde le manda apoyo moral a todos los que han estado trabajando en GTA VI.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Druckmann emitió un mensaje en donde le pide a los desarrolladores que fueron afectados por esta filtración que continúen con su trabajo y que, eventualmente, la desesperación que sienten en estos momentos, pasará. Esto fue lo que comentó:

To my fellow devs out there affected by the latest leak, know that while it feels overwhelming right now, it’ll pass. One day we’ll be playing your game, appreciating your craft, and the leaks will be relegated to a footnote on a Wikipedia page. Keep pushing. Keep making art. ♥️

