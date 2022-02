My Wedding Stories sí llegará a Rusia

Hace un par de días se reveló que My Wedding Stories, la nueva expansión de The Sims 4, no llegaría a Rusia, debido a una ley homofóbica. Sin embargo, después de evaluar la situación, EA ha revelado que este contenido sí llegará a este país, y lo hará sin algún tipo de modificación o censura, aunque su lanzamiento se ha retrasado.

Por medio de un comunicado, los desarrolladores de The Sims 4 mencionaron que My Wedding Stories estará disponible para todos los jugadores, incluso los de Rusia el próximo 23 de febrero. Es decir, la expansión se retrasó solo seis días. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Hemos estado escuchando la efusión de sentimientos de nuestra comunidad, incluido el apoyo a nuestra decisión y la preocupación por los miembros de la comunidad. Es igualmente importante para nosotros defender nuestros valores, incluida la oposición a la homofobia, y compartir historias como esta con quienes más lo quieren y lo necesitan. Con esto en mente, hemos reevaluado nuestras opciones y nos dimos cuenta de que podemos hacer más de lo que inicialmente creíamos y ahora lanzaremos The Sims 4: My Wedding Stories Game Pack para nuestra comunidad en Rusia, sin modificaciones ni cambios, con Dom y Cam”.

My Wedding Stories es la más reciente expansión de The Sims 4, la cual nos permite planificar y celebrar bodas para nuestros Sims. La campaña de marketing del contenido adicional se centró en gran medida en Cameron y Dominique, una pareja de lesbianas.

Recuerda, My Wedding Stories estará disponible para todo el mundo el próximo 23 de febrero de 2022. En temas relacionados, The Sims tendrá su propio reality show.

Vía: EA